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Joao Pedro için karar! Fenerbahçe'ye dönüyor

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#Fenerbahçe#Joao Pedro#Gremio
Joao Pedro için karar Fenerbahçeye dönüyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2023 13:02

Brezilya ekibi Gremio, Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Joao Pedro için kararını verdi.

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Fenerbahçe'nin sezon başında Brezilya Ligi ekibi Gremio'ya kiraladığı Joao Pedro, Brezilya'da beklenen performansı gösteremedi.

Tecrübeli oyuncu şu ana kadar 14 maçta gol atamazken sadece 1 kez asist yaptı.

Brezilya basını da Gremio'nun 3.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayacağını ve oyuncuyu Ocak ayında Fenerbahçe'ye geri gönderebileceğini yazdı.

Fenerbahçe, Joao Pedro'yu geçtiğimiz sezonun başında Cagliari'den 4.6 milyon euro bonservis karşılığında kadrosuna katmıştı.

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#Fenerbahçe#Joao Pedro#Gremio

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