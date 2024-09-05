Joao Mario, Beşiktaş'a transferinin perde arkasını anlattı: Rafa Silva'nın etkisi çok büyük oldu

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Trendyol Süper Lig'de 3'te 3 yapan ve 9 puan toplayan Beşiktaş, transferde de oldukça hareketli bir dönem geçirmişti.

Son olarak kadroya katılan Joao Mario, Beşiktaş YouTube kanalına transferinin perde arkasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Portekizli yıldızın sözleri:

Soru: "Neden Beşiktaş?"

Joao Mario: "Çünkü her yerde tanınan harika bir kulüp. Harika taraftarlarımız var. Arkadaşlarım Rafa ve Gedson da burada. Ayrıca önceki kulübüm Benfica'nın simgesi de kartaldı. Böylece her şey benim için çok netti."

"En büyük ağabeyim futbol oynamaya başlamıştı. Ben de onun peşinden gitmeye ve onu yakalamaya çalıştım. Benim için futbolcu olmak çok önemliydi ve birlikte aynı şeyi yaparak büyüdük. Sanırım onun futbola başladığı an, benim de futbolcu olmak istediğim zamanlara denk geliyor."

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Soru: Beşiktaş'a katılma kararının arkasındaki en büyük etki neydi?

Joao Mario: "Rafa kesinlikle çok önemliydi. Onunla birçok maça çıktım ve gerçekten de iyi arkadaşız. O oynuyor diye tüm maçlarını izliyordum. Dolayısıyla bu sezon Beşiktaş'ı izlemeye başladım. İlk andan itibaren de bu takıma katılmak istediğime ikna oldum."

Soru: Bu takıma neler katabilirsin?

Joao Mario: "Deneyim, olgunluk, goller, asistler. Geçtiğimiz sezon Benfica’yla yaptığım şeyler. Tüm bunları yapabiliyorum çünkü bir futbolcu olarak en iyi anımda olduğumu düşünüyorum. Bu yüzden takıma yardımcı olabileceğimi düşünüyorum ve kesinlikle burada benim için harika şeyler olacak."

Soru: Buraya gelmeden önce kimlerle konuştun?

Joao Mario: "Rafa’yla konuştum. Rafa benim çok yakın arkadaşım. Birlikte aynı takımlarda oynadık. Birbirimizi akademi yıllarından tanıyoruz. Birlikte milli takımların her kademesinde oynadık. Onu uzun zamandır tanıyorum, bir arkadaştan çok daha ötesi, adeta benim kardeşim gibi. Bu yüzden kulübü ve genel işleyişi sormak için onunla konuştum."

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Joao Mario: "Onu futbolculuk yıllarından tanıyorum. Gerçekten harika bir futbolcuydu. Sezona harika başladı ve burada muazzam işler yapıyor. Bu yüzden onun benimle ilgili fikirlerini duymak için heyecanlıyım. Onunla tanışmak da gerçekten öyle olacak."

Soru: Neden 18 numara?

Joao Mario: "Bu daha önce de giydiğim ve beğendiğim bir sayı. Takım arkadaşlarım diğer numaraları almıştı. Ama benim en sevdiğim numara boştaydı, bu yüzden 18'i seçtim."