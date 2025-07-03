Joao Felix tatile mi, transfere mi geldi?

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Chelsea'de forma giyen Portekizli 10 numara Joao Felix, İstanbul’dan paylaşım yaptı. İnstagram hesabından hikaye paylaşan Felix, İstanbul Boğazı’ndan Türk bayraklı fotoğraf yayımladı. Joao Felix’in İstanbul’a gezi amaçlı geldiği ve kısa süreli bir tatil yaptıktan sonra Türkiye’den ayrılacağı iddia edildi. Ancak Chelsea’nin Portekizli yıldızı satmak istediği ve bonservis bedelini de 15 milyon Euro olarak belirlediği biliniyor.

İngiliz kulübünün yeni sezon kadrosunda düşünmediği Felix’i kiralamayı kabul edebileceği de belirtiliyor. Geçtiğimiz sezon Chelsea ve Milan ile 41 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 10 gol, 3 asist kaydetti. 30 Haziran 2031 tarihine kadar Chelsea ile sözleşmesi bulunan Felix’in İstanbul’da Türk kulüplerinden biriyle transfer görüşmesi yapmış olabileceği de ifade ediliyor.

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2019’DA 127 MiLYON EURO’YA SATILDI

2019’da 127 milyon Euro’ya Benfica’dan A.Madrid’e geçip tarihin en pahalı futbolcuları arasında yer alan Felix, 2024’te 52 milyon Euro’ya Chelsea’ye gitti.