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Joao Felix Fenerbahçe’ye gelecek mi? Fenerbahçe transfer haberleri...

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Joao Felix Fenerbahçe’ye gelecek mi Fenerbahçe transfer haberleri...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2024 16:13

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde son dönemde Joao Felix ismi geçmeye başladı. Joao Felix Fenerbahçe’ye gelecek mi? sorusu da taraftarlar tarafından merak edilmeye başlandı. Fenerbahçe, Portekizli oyuncunun transferi için Mourinho'yu yine devreye soktu. İşte Joao Felix transferinde son durum!

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Fenerbahçe Portekizli oyuncu Joao Felix ile yakından ilgileniyor. EURO 2024'ün sona ermesinin ardından artık gözler takımların hazırlıkları ve transfer çalışmalarına çevrildi. Sarı-lacivertliler Allan Saint-Maximin ve Oğuz Aydın transferinden sonra Joao Felix transferi için de çalışmalara başladı.

JOAO FELİX FENERBAHÇE’YE GELECEK Mİ?

İspanyol basınından Mundo Deportivo'nun haberine göre; Barcelona ve Aston Villa'yla birlikte Fenerbahçe'de Portekizli süper starı kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Joao Felix'in önünde 2 seçenek var. Biri Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’si, diğeri Aston Villa. (El Mundo Deportivo)

Benfica altyapısında yetişen Joao Felix, 2019'da 127 milyon 200 bin euro bonservis bedeliyle Atletico Madrid'e transfer olmuştu.

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