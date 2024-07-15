Joao Felix Fenerbahçe’ye gelecek mi? Fenerbahçe transfer haberleri...

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Fenerbahçe Portekizli oyuncu Joao Felix ile yakından ilgileniyor. EURO 2024'ün sona ermesinin ardından artık gözler takımların hazırlıkları ve transfer çalışmalarına çevrildi. Sarı-lacivertliler Allan Saint-Maximin ve Oğuz Aydın transferinden sonra Joao Felix transferi için de çalışmalara başladı.

JOAO FELİX FENERBAHÇE’YE GELECEK Mİ?

İspanyol basınından Mundo Deportivo'nun haberine göre; Barcelona ve Aston Villa'yla birlikte Fenerbahçe'de Portekizli süper starı kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Joao Felix'in önünde 2 seçenek var. Biri Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’si, diğeri Aston Villa. (El Mundo Deportivo)

Benfica altyapısında yetişen Joao Felix, 2019'da 127 milyon 200 bin euro bonservis bedeliyle Atletico Madrid'e transfer olmuştu.