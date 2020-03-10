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Basketbol
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Haber Giriş: 10.03.2020 - 09:59,Son Güncelleme:/

Joakim Noah'ın yeni adresi: Los Angeles Clippers

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Joakim Noah'ın yeni adresi: Los Angeles Clippers
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NBA ekiplerinden Los Angeles Clippers kadrosunu Joakim Noah ile güçlendirdi.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Los Angeles Clippers, tecrübeli pota altı oyuncusu Joakim Noah'ı transfer etti.

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, Clippers'ın serbest oyuncu statüsündeki Noah ile anlaşma sağladığı duyuruldu. Daha önce Chicago Bulls, New York Knicks ve Memphis Grizzlies'ta forma giyen 35 yaşındaki ABD'li basketbolcu Noah, NBA'de iki kez all-star ve bir defa yılın savunma oyuncusu seçildi.

Noah, 2007'de başladığı NBA kariyerinde 8,8 sayı, 9,1 ribaunt, 2,8 asist ortalamaları yakaladı.

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