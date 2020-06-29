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Basketbol
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Haber Giriş: 29.06.2020 - 11:57,Son Güncelleme:

Joakim Noah, sezon sonuna kadar Clippers'ta kalıyor!

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Joakim Noah, sezon sonuna kadar Clippers'ta kalıyor!
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Los Angeles Clippers, tecrübeli pota altı oyuncusu Joakim Noah'ın kontratını sezon sonuna kadar uzattı.

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, Clippers'ın ABD'li oyuncusu Noah'ın sözleşmesini sezon sonuna kadar uzattığı duyuruldu.

Noah'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle NBA askıya alınmadan 2 gün önce Clippers ile 10 günlük anlaşma sağladığı hatırlatıldı.

Daha önce Chicago Bulls, New York Knicks ve Memphis Grizzlies'ta forma giyen 35 yaşındaki basketbolcu, NBA'de iki kez all-star ve bir defa yılın savunma oyuncusu seçilmişti.

 

Joakim Noah, sezon sonuna kadar Clippersta kalıyor

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