Joachim Löw'den Fenerbahçe'ye flaş transfer yanıtı! EURO 2020 sonrası...

Fenerbahçe'de yeni sezonda takımın başında kimin olacağı belirsizliğini koruyor.

Sezonu Emre Belözoğlu ile tamamlayan ancak yeni sezonda genç teknik adamın göreve devam edip etmeyeceğine henüz karar vermeyen sarı-lacivertli takıma, Almanya Milli Takımı'ndan EURO 2020 sonrası ayrılacak olan Joachim Löw'den yanıt geldi.

Haber Global'in haberine göre; sarı-lacivertlilerin Almanya Milli Takımı'nı çalıştıran Joachim Löw'e teklifte bulunduğunu ancak bu teklifin deneyimli teknik adam tarafından reddedildiği kaydedildi. Löw'ün gerekçe olarak ise, EURO 2020 sonrasında bir süre dinlenmek istemesini sunduğu belirtildi.

Sarı-lacivertli yönetimin yeni sezonda yabancı bir teknik direktörle çalışmak istediği, Emre Belözoğlu'nun ise yoluna teknik direktör olarak devam etmek istediği belirtilirken; Başkan Ali Koç'un Emre Belözoğlu ile yapacağı görüşmenin ardından konu netlik kazanacağı ifade edildi.

EURO 2020 sonrası 15 yıldır görev yaptığı Almanya Milli Takımı'ndan ayrılacak olan Löw, takımıyla 2014 Dünya Kupası'nda zafere ulaşmıştı.