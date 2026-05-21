Joachim Löw'den Fenerbahçe sözleri: 'Umuyorum gelecek sene şampiyon olacaklar!'

İstanbul'da Aston Villa ile Freiburg arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi Finali futbol dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi.

Alman futbolunun efsane teknik direktörlerinden Joachim Löw de bunlardan biri oldu.

Löw, TRT Spor'a yaptığı açıklamada Fenerbahçe için şu sözleri söyledi:

"AZİZ YILDIRIM'IN YENİDEN BAŞKAN OLMASI DURUMU SÖZ KONUSU OLABİLİR"

"Fenerbahçe'yi her zaman takip ediyorum. Aziz Yıldırım'ın yeniden başkan olması durumu söz konusu olabilir. Umuyorum gelecek sene şampiyon olacaklar."