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Basketbol
Haber Giriş: 04.11.2020 - 01:07 | Son Güncelleme:

JL Bourg: 79 - Bahçeşehir Koleji: 77

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JL Bourg: 79 - Bahçeşehir Koleji: 77
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Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu 6. hafta maçında Fransa temsilcisi JL Bourg'a deplasmanda 79-77 yenildi.

Basketbol: ULEB Avrupa Kupası - JL Bourg: 79 - Bahçeşehir Koleji: 77
Salon: Ekinox

Hakemler: Ioannis Foufis, Rain Peerandi, Jurgis Laurinavicius
JL Bourg: Wright 17, Peacock 6, Scrubb 4, Omic 9, Andjusic 15, Allen 4, Courby 10, Asceric, Pelos 14
Bahçeşehir Koleji: Jones, Perez 13, Green 27, Burak Yıldızlı, Owens 15, İsmet Akpınar 17, Hadi Özdemir, Deniz Kılıçlı, Thomas Akyazılı, Aldridge 5, Erkan Yılmaz
1. Periyot: 21-19
Devre: 43-35
3. Periyot: 57-58
Beş faulle çıkanlar: 34.59 Jones, 39.57 Aldridge (Bahçeşehir Koleji)

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