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GeriFutbol Jimmy Floyd Hasselbaink, Burton Albion'ın teknik direktörlüğüne getirildi
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Futbol
AA
Haber Giriş: 02.01.2021 - 11:42 | Son Güncelleme:

Jimmy Floyd Hasselbaink, Burton Albion'ın teknik direktörlüğüne getirildi

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Jimmy Floyd Hasselbaink, Burton Albion'ın teknik direktörlüğüne getirildi
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İngiltere 3. Futbol Ligi (League One) ekibi Burton Albion, Jake Buxton'dan boşalan teknik direktörlük görevine Jimmy Floyd Hasselbaink'i getirdi.

Burton Albion Kulübü, 48 yaşındaki Hollandalı teknik direktör Hasselbaink ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Futbolculuk döneminde Leeds United, Atletico Madrid, Chelsea, Middlesbrough gibi takımlarda forma giyen Hasselbaink, 2014-2015 sezonunda da Burton Albion'ı çalıştırmıştı. Hasselbaink ayrıca Royal Antwerp, Queens Park Rangers ve Northampton Town'da görev yapmıştı.

Ligde çıktığı 21 maçta 13 puan toplayan Burton Albion, son sırada bulunuyor.

Jimmy Floyd Hasselbaink, Burton Albionın teknik direktörlüğüne getirildi

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