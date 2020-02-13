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Voleybol
AA
Haber Giriş: 13.02.2020 - 22:17,Son Güncelleme:/

Jihostroj 3-0 Fenerbahçe HDI Sigorta

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Jihostroj 3-0 Fenerbahçe HDI Sigorta

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 5. maçında Çek kulübü Jihostroj'a 3-0 yenildi.

Ev sahibi ekip, Ceske Budejovice kentiyle aynı adı taşıyan spor salonunda oynanan karşılaşmayı, 25-23, 25-23 ve 25-21'lik setlerle kazandı.

Sarı-lacivertliler, gruptaki 5. mağlubiyetini, Jihostroj ise 2. galibiyetini aldı.

Jihostroj 3-0 Fenerbahçe HDI Sigorta

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