Jhon Duran'ın neden milli takıma çağrılmadığı açıklandı!

#Jhon Duran#Kolombiya Milli Takımı#Nestor Lorenzo
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2025 15:21

Kolombiya Milli Takımı Teknik Direktörü Nestor Lorenzo, Jhon Duran'ın neden milli takıma çağrılmadığını açıkladı.

Kolombiya Milli Takımı Teknik Direktörü Nestor Lorenzo, Yeni Zelanda ile oynayacakları hazırlık maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Lorenzo, Fenerbahçe'de forma giyen Jhon Duran'ı neden milli takıma davet etmediğini açıkladı.

Jhon Duran'ın durumu, çağrılan veya ön listede olan tüm oyuncular gibi, her hafta ve her maç takip ediliyor.

Çok az oynadı, oyuna girdiğinde bir gol attı, ama 15 veya 20 dakika, bir devre oynadı. Milli takımda tekrar rekabet edebilmek için ihtiyaç duyduğu sürekliliği yakalayamadı, daha fazla rekabet eden oyuncuları çağırdık ve o her zaman çağrılanlar arasında yer alıyor.

Kulüp değişiklikleri ve sakatlıklar nedeniyle şu anda en iyi döneminde değil, ama gelecek vaat eden bir oyuncu."

