Jhon Duran'dan Jose Mourinho ve sakatlık açıklaması!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Feyenoord'u Kadıköy'de 5-2 mağlup ederek adını Play-Off'lara yazdıran Fenerbahçe'de Jhon Duran ve Sofyan Amrabat maç sonu konuştu.

AMRABAT: 'TEK AYAKLA OYNARIM' DEDİM'

"Bu maçın önemini biliyorduk ve istediğimizi aldık. Galibiyeti ve turu hak ettik. Taraftarın desteğini hissettik. Feyenoord için zor olacağını biliyordum. Burada harika atmosfer var, buraya gelen herkes için çok zor olacak. Maçtan önce 'Savaşacağız, hayatlarımızı ortaya koyacağız' dedim ve çok şükür bunu başardık. Sarı kart gördükten sonra oyun benim adıma kolay olmadı. Çok şükür ki maçın sonuna kadar oynadım ev takımı yalnız bırakmadım. Güzel bir zafer elde ettik."İlk yarı sol ayağımda ağrı hissettim. Devre arasında Jose Mourinho durumumu sordu. 'Tek ayak bilse kalsam devam edeceğim' dedim. Ağrılarım vardı ama oynamak istedim. Devrede ağrı kesici aldım ve devam ettim. Çarşamba günü durumuma daha net bir şekilde bakacağız. Umarım ciddi bir şey değildir."

JHON DURAN: 'SAKATLIĞIMLA İLGİLİ ENDİŞELENECEK BİR ŞEY YOK'

"Gerçekten çok mutluyum. Burada taraftarın önünde ilk golümü attığım için keyifliyim. Takıma ve taraftarın sevgisine teşekkürler. Hissettiğimiz çok güzel. Çok iyi hissediyorum. Ailem buradaydı ve onların önünde gol attım. Bu daha da güzel oldu. Şimdi diğer turu geçmek ve Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz.

En-Nesyri kaliteli ve zeki bir oyuncu. Oldukça tecrübeli. İyi anlaştık, onunla oynamak çok basit. Sahada nerede duracağını çok iyi biliyor. Geldiğim günden beri konuşuyorum. Onunla oynamak keyif. Bana asist yaptı ve ona borçlandım. Bunu ödemem gerekiyor. Takımda herkesle iyi anlaşıyorum. İkinci tur için iyi hazırlanacağız.

Jose Mourinho ile çalışmaktan dolayı çok mutluyum. 21 yaşındayım ama kariyerimde çalıştığım en iyi teknik adam. Desteğinden ötürü de ona teşekkür ederdim. Sürekli beni destekliyor, bunu hissediyorum. Kendisi tutkulu bir teknik adam. Böyle bir teknik adam sahip olmak güzel.

Sakatlığımla ilgili endişelenecek bir şey yok."