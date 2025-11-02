Jhon Duran'dan geri dönüş mesajı: 'Yüzde yüzümdeyim!'

Haberin Devamı

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş'ı 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de golleri atan Marco Asensio, Jhon Duran ve İsmail Yüksek, mücadelenin ardından galibiyeti değerlendirdi.

ASENSIO: ÇALIŞMANIN ÜRÜNÜ

"Bu maçı kazanmamız gerekiyordu. Rakibimiz puan kaybetmişti. Haftalardır iyi çalışıyoruz. Bugün güçlü bir karakter ortaya koyduk. Geri dönüş yaptık. Taraftarımızın desteğine de teşekkür ediyoruz. Bu geri dönüş bir çalışmanın ürünü. Bu zorlu deplasmanda bu galibiyet çok önemliydi.

Yanlış hatırlamıyorsam Nene pas verdi. Top bana gelirken yönümü kaleye çevirdim, ona göre topu kontrol ettim. Kaleciyi gördüm ve ters tarafına vurdum ve gol oldu. Çok mutluyum.

Önemli bir maçtı. Takım olarak iyi oynadık. Derbide gol atmak beni çok mutlu etti. Attığım gol dışında en önemlisi 3 puan almış olmamızdı."

Haberin Devamı

DURAN: YÜZDE YÜZÜMDEYİM

"Önce topu kaybettim, sonra geri kazandım. Çok güzel gol attım. Mutluyum galibiyet için ve gol attığım için. Gurur duyuyorum. Çalışmaya devam edeceğiz.

Çalışmalarımı sürdürüyorum. Oynayıp oynamamam hocamın kararı. Kendimi iyi hissediyorum. Yüzde yüzümdeyim. Hoca kim iyiyse onu oynatacak. Ancak, en önemlisi takımın kazanması."

İSMAİL YÜKSEK: İSİM FARK ETMEZ

"Gerçekten çok mutluyum. Bu maçtan önce ailem, yakın arkadaşlarım, sevgilim gol atacağımı söyledi bu maçta. Bazı goller özeldir, özellikle derbide. Fenerbahçe için ilk golümü attım. Acayip mutluyum. 2-0'dan geri dönmek büyük takım işidir. Taraftarımıza yakışır mücadele ettik. Bizi inanılmaz desteklediler. Her dakika onların seslerini duyduk. Bize güç verdiler. Mükemmel bir mücadele, mükemmel hırs, mükemmel takım oyunu. Kazandığımız için mutluyuz. Bu galibiyeti bugün kutlayıp yarından itibaren Plzen maçına odaklanacağız.

İsim fark etmez. Önemli olan formanın önündeki arma, sahadaki mücadele. Kim oynarsa oynasın Fenerbahçe'ye yakışır mücadele veriyor. Önemli olan Fenerbahçe!"