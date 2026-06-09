Jhon Duran'dan Galatasaray'a yeşil ışık! Transferde Icardi detayı

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Süper Lig'i üst üste 4. kez şampiyon tamamlayan ve bir kez daha UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma hakkı elde eden Galatasaray'da kadro güçlendirme çalışmaları devam ediyor.

Kadronun yıldız ismi Victor Osimhen’i kesinlikle takımda tutmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, Mauro Icardi'nin olası ayrılık ihtimaline karşı Fenerbahçe'nin eski golcüsünü listesine aldı.

JHON DURAN GALATASARAY'I İSTİYOR

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TRT Spor'un haberine göre Jhon Duran, Galatasaray'da forma giymek istiyor. Kolombiyalı golcü, temsilcileri aracılığıyla sarı kırmızılılara gelmek istediğini iletti.

TRANSFER ICARDI'NİN GELECEĞİNE BAĞLI

Galatasaray yönetiminin bu transfer hamlesinin gerçekleştirmesi iki kritik şarta bağlı olduğu belirtildi.

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Sözleşmesi sona erecek olan Mauro Icardi ile yolların ayrılması durumunda, santrfor bölgesine birinci öncelik olarak takviye yapılacak.

Sarı-kırmızılı kurmaylar, oyuncunun kulübe katılmasına "tamam" demeden önce hem Icardi'nin durumunun netleşmesini bekleyecek hem de Kolombiyalı golcünün saha içi ve dışındaki mental durumunu detaylıca analiz edecek.

FENERBAHÇE'DEN ALDIĞINDAN DAHA AZINI İSTİYOR

Öte yandan haberde 22 yaşındaki futbolcunun, sezon başında Fenerbahçe'den aldığı ücretin daha daha altına Galatasaray'a imza atmaya razı olduğu belirtildi.