×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Jhon Duran'dan derbi sonrası Fenerbahçelileri kızdıran hareket! Tepki yağdı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2026 09:37

Süper Lig'in 31. haftasında dün akşam Galatasaray derbi maçta konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek liderliğini perçinlerken, sarı-lacivertlilerin eski futbolcu Jhon Duran'ın karşılaşma sonrasında yaptığı hareket büyük tepki topladı.

Haberin Devamı

Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü ve rakibiyle puan farkını 7'ye çıkardı. Sarı-kırmızılı ekibin gollerini 40. dakikada Osimhen, 67. dakikada penaltıdan Barış Alper Yılmaz ve 83. dakikada Lucas Torreira kaydetti.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 74'e yükseltirken, Fenerbahçe 67 puanda kaldı. Galatasaray, önümüzdeki hafta deplasmanda Samsunspor'u mağlup ederse matematiksel olarak şampiyonluğunu ilan edecek.

DURAN'DAN OLAY PAYLAŞIM

Galatasaray'ın Süper Lig'de sahasında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ettiği maçın ardından sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Jhon Duran'dan sürpriz bir hamle geldi.

Sezon başında Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer olan ancak ara transfer döneminde Zenit'in yolunu tutan Duran, Galatasaray'da forma giyen vatandaşı Davinson Sanchez'in derbi paylaşımına alev emojisi ile yorum yaptı.

Haberin Devamı

Duran'ın bu hareketi Fenerbahçeli taraftarların büyük tepkisini topladı.

MERT HAKAN YANDAŞ TAKİPTEN ÇIKTI

Yaşananlar sonrası Mert Hakan Yandaş, Instagram'da eski takım arkadaşı Jhon Duran'ı takipten çıktı.

Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!