Jhon Duran'dan derbi sonrası Fenerbahçelileri kızdıran hareket! Tepki yağdı

Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü ve rakibiyle puan farkını 7'ye çıkardı. Sarı-kırmızılı ekibin gollerini 40. dakikada Osimhen, 67. dakikada penaltıdan Barış Alper Yılmaz ve 83. dakikada Lucas Torreira kaydetti.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 74'e yükseltirken, Fenerbahçe 67 puanda kaldı. Galatasaray, önümüzdeki hafta deplasmanda Samsunspor'u mağlup ederse matematiksel olarak şampiyonluğunu ilan edecek.

DURAN'DAN OLAY PAYLAŞIM

Galatasaray'ın Süper Lig'de sahasında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ettiği maçın ardından sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Jhon Duran'dan sürpriz bir hamle geldi.

Sezon başında Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer olan ancak ara transfer döneminde Zenit'in yolunu tutan Duran, Galatasaray'da forma giyen vatandaşı Davinson Sanchez'in derbi paylaşımına alev emojisi ile yorum yaptı.

Duran'ın bu hareketi Fenerbahçeli taraftarların büyük tepkisini topladı.

MERT HAKAN YANDAŞ TAKİPTEN ÇIKTI

Yaşananlar sonrası Mert Hakan Yandaş, Instagram'da eski takım arkadaşı Jhon Duran'ı takipten çıktı.