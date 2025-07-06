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Jhon Duran, resmen Fenerbahçe'de!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#John Duran#Süper Lig
Jhon Duran, resmen Fenerbahçede
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2025 21:05

Fenerbahçe, Al Nassr forması giyen Jhon Duran'ın 1 yıllığına kiralandığını duyurdu.

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Fenerbahçe, Jhon Duran transferini resmen açıkladı.

Sarı - lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Kulübümüz, Al Nassr FC forması giyen Jhon Duran’ın, 1 yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması konusunda hem kulübüyle hem de oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza, çubuklu formamız altında başarılarla dolu bir sezon dileriz."

AL NASSR BONSERVİSİNE 77 MİLYON EURO ÖDEDİ

Duran, MLS tarihinin satış rekorunu kırarak gittiği Aston Villa'da dikkatleri üzerine çekmişti. Premier Lig'de gösterdiği etkili performansla Kolombiyalı yıldız, ocak ayında 77 milyon Euro ve bonuslar karşılığında Al Nassr'a transfer olmuştu. Suudi ekibi, bu transferi gerçekleştirebilmek için Talisca’nın Fenerbahçe’ye gelmesine izin vermişti. İki yıldız şimdi Sarı-Lacivertliler’de birlikte oynayacak.

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GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 35 milyon Euro olan Jhon Duran, geçen sezon forma giydiği Suudi Arabistan 1. Ligi takımlarından Al Nassr'da 18 maçta 12 gol kaydetti.

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#Fenerbahçe#John Duran#Süper Lig

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