Jhon Duran, resmen Fenerbahçe'de!

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Fenerbahçe, Jhon Duran transferini resmen açıkladı.

Sarı - lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Kulübümüz, Al Nassr FC forması giyen Jhon Duran’ın, 1 yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması konusunda hem kulübüyle hem de oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza, çubuklu formamız altında başarılarla dolu bir sezon dileriz."

🚨 John Duran resmen Fenerbahçe'de! https://t.co/41Qf6MB2Nm — Spor Arena (@sporarena) July 6, 2025

AL NASSR BONSERVİSİNE 77 MİLYON EURO ÖDEDİ

Duran, MLS tarihinin satış rekorunu kırarak gittiği Aston Villa'da dikkatleri üzerine çekmişti. Premier Lig'de gösterdiği etkili performansla Kolombiyalı yıldız, ocak ayında 77 milyon Euro ve bonuslar karşılığında Al Nassr'a transfer olmuştu. Suudi ekibi, bu transferi gerçekleştirebilmek için Talisca’nın Fenerbahçe’ye gelmesine izin vermişti. İki yıldız şimdi Sarı-Lacivertliler’de birlikte oynayacak.

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GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 35 milyon Euro olan Jhon Duran, geçen sezon forma giydiği Suudi Arabistan 1. Ligi takımlarından Al Nassr'da 18 maçta 12 gol kaydetti.