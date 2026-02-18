Jhon Duran rahat durmuyor: Zenit'teki ilk maçında ortalığı karıştırdı!

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin sezon başında büyük umutlarla kiralık olarak kadrosuna kattığı Jhon Duran, yarattığı hayal kırıklığı ve disiplinsiz tavırları sonrasında ara transfer döneminde sarı-lacivertli takımdan ayrılmıştı.

Sezon sonuna kadar Rus ekibi Zenit'e kiralanan Kolombiyalı forvet, dün yeni takımıyla ilk maçına Dubai'de Krasnodar ile oynanan hazırlık karşılaşmasında çıktı.

Maça ilk 11'de başlayan Duran, 5. dakikada savunma arkasına atılan pasa hareketlendi. Krasnodar'ın Brezilyalı savunmacısı Vítor Tormena, topla Duran'ın arasına girerek topu kalecisinin almasını sağlamak için Duran'ı perdeledi. Bu esnada sinirlerine hakim olamayan Duran, önce sırtından ardından kafasından itmeye çalıştığı Tormena'yı ceza sahasına girmek üzereyken boynundan yakaladı ve yere düşürdü.

İkili arasındaki tartışma araya giren oyuncular tarafından büyümeden engellenirken, bu hareket sonrasında maçın hakemi Duran'ı sarı kartla cezalandırdı.

😅 Devre arasında Fenerbahçe'den ayrılan Jhon Duran, Zenit'teki ilk maçında 'ikili mücadele' işini biraz (!) abarttı. pic.twitter.com/2Wl7ztfCvk — Spor Arena (@sporarena) February 18, 2026

L'EQUIPE: "MMA'YI ANIMSATTI"

Kolombiyalı oyuncunun bu faulü sosyal medyada kısa sürede viral olurken, Fransız L'Equipe gazetesi yapılan hareketi "MMA takedown'ı"na (karma dövüş sanatlarında rakibi yere indirme hareketi) benzetti.

Karşılaşmayı Zenit, Glushenkov'un 29. dakikada attığı golle 1-0 kazandı. Duran ise 66. dakikada yerini Kondakov'a bıraktı.

Ligde ikici sırada yer alan Zenit 27 Şubat Cuma günü, Rusya Premier Ligi'nin 29. haftasında Baltika Kaliningrad'ı konuk edecek.