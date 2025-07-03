Jhon Duran için Arabistan'dan evrak bekleniyor!

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Fenerbahçe'nin kendisi ve kulübü Al-Nassr ile her konuda anlaşma sağladığı Jhon Duran’ın transferinin tamamlanması için Suudi Arabistan’dan evrak beklendiği öğrenildi.

Sarı lacivertli kulübün yetkilileri, “Transferle ilgili herhangi bir endişe yok, oyuncuyu İstanbul’a getirdik zaten. Ancak Suudi Arabistan da işler ağır ve uzun sürüyor. Biz buna benzer bir süreci Anderson Talisca transferinde de yaşadık. Suudi Arabistan’dan beklediğimiz evrakın 1-2 gün içinde gönderilmesini bekliyoruz. Evrak geldikten sonra resmi sözleşmeyi imzalayacağız” dedi.

Fenerbahçe Kulübü, Al-Nassr’dan 1 yıllığına 7 milyon Euro’ya kiraladığı Kolombiyalı santrfora 10 milyon Euro net ücret ödeyecek.