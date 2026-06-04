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Jhon Duran, Galatasaray için gemileri yaktı!

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#Transfer Haberleri#Galatasaray#Fenerbahçe
Jhon Duran, Galatasaray için gemileri yaktı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2026 07:39

Fenerbahçe ile kiralık sözleşmesini erken fesheden ve sonrasında formasını giydiği Rus ekibi Zenit'te de problemli günler geçiren Jhon Duran, Galatasaray'a transfer olmak için menajeri aracılığıyla mesaj gönderdi. İşte detaylar...

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Süper Lig'de üst üste 4. toplamda ise 26. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray serisini devam ettirmek için gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı.

Teknik direktör Okan Buruk'un verdiği liste doğrultusunda harekete geçen sarı-kırmızılılara sürpriz bir teklif geldi.

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JHON DURAN'DAN GALATASARAY'A MESAJ: 'BENİ ALIN'

Fenerbahçe’de iyi günler geçirmeyen ve eski kulüplerinden genellikle sorunlu ayrılan Jhon Duran, şimdi de Sarı-Kırmızılı formayı giymek istiyor.

22 yaşındaki futbolcunun menajeri vasıtasıyla Galatasaraylı yöneticilere haber gönderdiği ve beklemeye geçtiği öğrenildi.

Jhon Duran, Galatasaray için gemileri yaktı

OKAN BURUK SICAK BAKMIYOR AMA...

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Yönetici Abdullah Kavukcu, konuyu teknik direktör Okan Buruk’a iletti.

Buruk ilk başta sorunlu yapısı nedeniyle Duran’a sıcak bakmasa da golcü futbolcunun +4 kontenjanında yer alıyor olması süreci değiştirebilir.

Jhon Duran, Galatasaray için gemileri yaktı

ARABİSTAN'A GERİ DÖNECEK

Henüz 22 yaşındaki Jhon Duran, daha şimdiden birçok takım eskitti. 2022 kışında Kolombiya kulübü Envigado’dan ABD ekibi Chicago’ya 1.7 milyon Euro’ya transfer olan Duran, 1 yıl sonra 29.5 milyon Euro’ya Aston Villa’ya imza attı. 2025 kışında büyük bir sürpriz yapan Duran, 77 milyon Euro’ya Al Nassr’a transfer oldu. Suudi Arabistan’da aradığını bulamayan genç futbolcu, birkaç ay sonra Fenerbahçe’ye kiralandı. Türkiye’de de yarım sezon dayanabilen Kolombiyalı, sezonu Zenit’te kiralık tamamladı ve Arabistan’a geri dönecek.

Jhon Duran, Galatasaray için gemileri yaktı

FENERBAHÇE TARAFTARI TEPKİLİ

Galatasaray bu sezon Süper Lig’de mutlu sona ulaştıktan sonra Sarı-Kırmızılı kulübün şampiyonluk paylaşımlarını beğenen Duran’ın bu tavrı, Fenerbahçe camiasının tepkisini çekmişti.

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Genç oyuncunun Galatasaray'a muhtemel transferi, ezeli rakipler arasındaki kıvılcımın yeniden çakmasına da yol açabilir.

Jhon Duran, Galatasaray için gemileri yaktı

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#Transfer Haberleri#Galatasaray#Fenerbahçe

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