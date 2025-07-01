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Jhon Duran, Fenerbahçe için İstanbul'da

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#Fenerbahçe#Jhon Duran#İstanbul
Jhon Duran, Fenerbahçe için İstanbulda
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2025 16:29

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerinde bulunduğu Kolombiyalı santrfor Jhon Duran, İstanbul'a geldi.

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Yeni sezon hazırlıklarına 8 Temmuz'da başlayacak Fenerbahçe, transfer çalışmalarına devam ediyor.

Sarı-lacivertli ekip, Al Nassr forması giyen 21 yaşındaki Kolombiyalı forvet Jhon Duran ile kiralık transferi için prensip anlaşmasına vardı. Prensip anlaşmasına varılan genç golcü, transfer işlemlerini tamamlamak için özel uçakla saat 15.15'te Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi.

21 yaşındaki futbolcu gerekli kontrollerin ardından kendisini bekleyen helikoptere binerek alandan ayrıldı.

Duran, helikopterle önce Kalamış’a daha sonra ise forma lansmanının yapılacağı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu’na geçecek.

Öte yandan Jhon Duran, yapılacak olan sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

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GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

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Jhon Duran, geçen sezon forma giydiği Suudi Arabistan 1. Ligi takımlarından Al Nassr'da 18 maçta 12 gol kaydetti.

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#Fenerbahçe#Jhon Duran#İstanbul

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