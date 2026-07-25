Jhon Duran Benfica'da şovla başladı!

Güncelleme Tarihi:
Benfica ile Belenenses, hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Benfica, karşılaşmadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı.
UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında St. Gallen'e 2-1 mağlup olan Portekiz ekibi, hazırlık maçıyla moral bulmuş oldu.
Benfica'nın gollerini 2. dakikada Anisio Cabral, 38. dakikada Franjo Ivanovic, 54. dakikada Jhon Duran ve 45 ile 55. dakikalarda Gianluca Prestianni attı.
Durán faz o 4º! 🎮 pic.twitter.com/NUGfUH1NJ6— SL Benfica (@SLBenfica) July 24, 2026
54. dakikada gol atan Jhon Duran, 55. dakikada Gianluca Prestianni'nin golünde asisti yapan isim oldu.