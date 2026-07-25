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Jhon Duran Benfica'da şovla başladı!

Güncelleme Tarihi:

#Benfica#Jhon Duran#Futbol
Jhon Duran Benficada şovla başladı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2026 10:16

Benfica'nın yeni transferi Jhon Duran, Belenenses'i 5-1 mağlup ettikleri hazırlık maçında 1 gol, 1 asistle oynadı.

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Benfica ile Belenenses, hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Benfica, karşılaşmadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı.

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UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında St. Gallen'e 2-1 mağlup olan Portekiz ekibi, hazırlık maçıyla moral bulmuş oldu.

Jhon Duran Benficada şovla başladı

Benfica'nın gollerini 2. dakikada Anisio Cabral, 38. dakikada Franjo Ivanovic, 54. dakikada Jhon Duran ve 45 ile 55. dakikalarda Gianluca Prestianni attı.

54. dakikada gol atan Jhon Duran, 55. dakikada Gianluca Prestianni'nin golünde asisti yapan isim oldu.

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#Benfica#Jhon Duran#Futbol

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