Jhon Arias adım adım Galatasaray'a! Bonservisi ve maaşı belli oldu

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Süper Lig'in namağlup lideri Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılı yönetim, 37 yaşındaki Dries Mertens'in ilerleyen yaşı sebebiyle on numara transferi yapmak için kolları sıvarken yerine bir transfer yapmak istiyor.

JHON ARIAS HAREKATI

Brezilya basınında yer alan haberlere göre, Teknik Direktör Okan Buruk'un da onayıyla harekete geçen Galatasaray, sezon başında da takip ettiği Fluminense'nin yıldız ismi Jhon Arias için nabız yoklayacak.

Hücum oyuncusunun Avrupa hayalinin olduğu belirtilirken Arias için en ciddi adayın Galatasaray olduğu ileri sürüldü.

Fanatik'te yer alan haberde ise, Aslan’ın hocası, Kolombiyalı yıldızın transferiyle birlikte oyunun pozitif yönde değişeceğini düşünüyor. Yönetimle yaptığı son görüşmede de Arias konusundaki talebini tekrarlayan Buruk, 27 yaşındaki futbolcu için “Sadece hücumda değil, takım savunmasında da çok etkili. Geri dönüşleri bize çok faydalı olacak. Oyunun sıkıştığı anlarda adam eksiltmesi büyük avantaj. Ayrıca kolay kolay sakatlanmıyor ve çok istikrarlı. Bizde büyük fark yaratabilir” ifadelerini kullandı.

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BONSERVİSİ VE MAAŞI

Galatasaray Yönetimi oyuncunun da Avrupa’ya adım atma isteğini fırsat bilip uygun bir bonservis bedeliyle bu transferi bitirmeye çalışacak. Kulübün ilk etapta konuşulan 10 milyon euroluk rakamı da aşağıya çekmeyi hedeflediği öğrenildi.

Jhon Arias’la prensip anlaşmasına varan Galatasaray, kulüplerin el sıkışması durumunda oyuncuya senelik 2.5 milyon Euro garanti maaş üzerinden 4 senelik kontrat imzalatacak.

FLUMINENSE TARİHİNE GEÇTİ

Sarı kırmızılıların transfer etmek istediği iddia edilen Jhon Arias, 2024 yılında gösterdiği performansla Fluminense tarihine geçti. Çıktığı 46 maçta 13 gol atan yıldız oyuncu, Fluminense formasıyla bir sezonda en çok gol atan ikinci yabancı futbolcu oldu.