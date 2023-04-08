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Jesus'un bile karizmasını çizdiren protestoların nedeni: Yüksek vaat düşük sonuç

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#Fenerbahçe#Jesus#Kadıköy
Jesusun bile karizmasını çizdiren protestoların nedeni: Yüksek vaat düşük sonuç
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2023 07:00

Psikolog Acar Baltaş, Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durumu analiz etti.

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90 dakika boyunca gönül verdiği takımı ıslıkladı Fenerbahçe taraftarı. Yönetimi, oyuncuları, teknik adamı ayrı ayrı protesto etti. Üstelik Fenerbahçe’nin 4-1 kazandığı bir maçta. İyi oynadığı maçta. Bu protestonun temel nedeni Beşiktaş’a 4 golle kaybedilen derbi ve Kafdağı’nın arkasında görülen şampiyonluk umutları. Ama Fenerbahçe ne ilk kez kaybediyor, ne de ilk kez şampiyon olamıyor. Tamam 9 sezon süren bir hasret var ama sarı lacivertli taraftar haklı mı? “Yenilsen de, yensen de” diye başlayan tezahüratlar neden yerini bu protestolara bıraktı?

Altay Bayındır'ı sahiplendi, tribünü susturdu ama...

Bu soruların yanıtlarını vermeden önce Jorge Jesus için bir paragraf açalım. Hatırlasanız, kaleci Altay Bayındır’a tribünlerden yükselen protesto seslerini tek bir hamleyle noktalamıştı Portekizli teknik adam. “Devam ederseniz, çeker giderim” diyerek Altay’ı sahiplenmiş, tribünleri susturmuştu. Ama dün onun karizmasının da çizildiği bir maç oldu. Saha kenarında protestoları susturmak çırpındı durdu. Ama tribünler bu kez kulak asmadı bile.

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Türkiye Kupası maçları taraftarı tatmin etmiyor

Bu durumu Psikolog Acar Baltaş, “Yüksek vaat, düşük sonuç” olarak yorumluyor. “Bir iş yeri düşünün. Büyük vaatlerle bir yönetici seçiyorsunuz. Yönetici müthiş şeyler vaat eder. Ama sonuç bu vaatlerle örtüşmezse, hayal kırıklığı ve öfke yaşarsınız. Fenerbahçe yüksek beklentilerle başkan seçti. Ama bu beklentileri gerçekleşmekten çok uzak kaldı. Hep erken dönemde yarıştan koptu Fenerbahçe. Türkiye Kupası da onları tatmin etmiyor. Çünkü hayal kırıklığı yaşadılar, yaşıyorlar.” Baltaş, yönetimin 5 yıldız hamlesinin de taraftar için yeterli olmadığının altını çiziyor; “Kendinize göre kural koyamazsınız. Bu tavır makul değil ve kimse de haz etmiyor.”

Mutluluğu takımında arayanların hayal kırıklığı

90’lı yıllardan bu yana değişen taraftar profilinin bu protestolarda ne derece etkili olduğu da önemli. Baltaş, tribünlerdeki, “Kendi hayatlarında daha çok tatminsiz” kitlenin altını çiziyor. Mutluluğu tuttuğu takımda arayan taraftarın hayal kırıklığının nedenini de açıklayan bir yaklaşım bu. “Dünya mutluluk endeksinde, yaşanan olumsuz duygularda yükselme, yaşanan olumlu duygularda da belirgin bir düşüş var. Bu engellenme duygusu, beraberinde şiddeti de getiriyor. Aile içi şiddet, trafikte şiddet, spor sahalarında şiddet vs gibi. Rakip takım oyuncusunun burnunu kırmanın başka bir açıklaması var mı? Baltaş’ın yaklaşımı son derece isabetli. “Yüksek vaat, düşük sonuç” Kayserispor maçındaki taraftar protestolarını açıklıyor. Ama bunun Fenerbahçe açısından ne kadar sağlıklı olduğu elbette tartışılır.

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#Fenerbahçe#Jesus#Kadıköy

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