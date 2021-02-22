Jerome Boateng'in zor anları! Eski kız arkadaşı öldükten sonra ilk maçı...

Bayern Münih'in ünlü futbolcusu Jerome Boateng ile ilişkisi bittikten bir hafta sonra 25 yaşındaki model Kasia Lenhardt, Berlin'deki evinde ölü bulunmuştu.

Kasia Lenhardt'ın bir yılı aşkın süredir Bayern Münih'in Alman savunma oyuncusu Jerome Boateng ile ilişkisi vardı. Boateng, Şubat ayının başında Instagram hesabından Kasia Lenhardt ile ayrıldıklarını açıklamıştı.

SOSYAL MEDYADAN AYRILDIKLARINI AÇIKLAMIŞTI

Boateng, konuyla ilgili olarak ''Medyanın da bildiği gibi Kasia Lenhardt ile ilişkimi sonlandırdım. Yollarımız artık ayrıldı. Bu üzücü bir durum ama ailem ve benim için tek doğru olanı buydu. Kasia'ya en iyi dileklerimi iletiyorum.'' ifadelerini kullanmıştı.

HABERİN ÜZERİNE ALMANYA'YA DÖNMÜŞTÜ

Kasia Lenhardt ile ayrılmasının üzerinden Alman modelin evinde ölü bulunmasıyla birlikte Boateng büyük bir şoka girerken Bayern Münih'in FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçlarında oynamamış ve Almanya'ya dönmüştü. Tecrübeli futbolcu, takımının geçen hafta oynadığı Bielefeld maçında da forma giyememişti.

İLK MAÇINDA KOLUNDA SİYAH BANT

Jerome Boateng, eski sevgilisi Kasia Lenhardt'ın ölümünün ardından ilk maçına Eintracht Frankfurt karşısında çıkarken koluna taktığı siyah bant dikkat çekti.

''ÇOK ZOR ZAMANLAR GEÇİRDİ''

Alman futbolcu, konuyla ilgili konuşmama kararı aldığını açıklarken kulüpten tek açıklama sportif direktör Hasan Salihamidzic'ten geldi.

Salihamidzic, ''Son günlerde Boateng ile birçok kez konuştuk. Sahalara dönüp tekrar futbol oynadığı için mutlu. Çok zor zamanlar geçirdi ama takımla birlikte olmaktan dolayı mutlu.'' diye konuştu.

İNTİHAR MI ETTİ?

Berlin Polis Departmanı, 25 yaşındaki Alman model Kasia Lenhardt'in ölümü hakkında yaptığı açıklamada ''Dün saat 8:30'da intihar şüphesi ile bir operasyon düzenledik. Eve girdiğimizde cansız bir bedenle karşılaştık. Evde başka kişilere ait bir kanıt bulunamadı.''ifadelerini kullanmıştı. Alman basını ise Kasia Lenhardt'in ölümünde intihar şüphesi olduğunu belirtmişti.

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