Jeremain Lens'ten derbi tahmini: 'Fenerbahçe, Galatasaray karşısında kazanan taraf olacaktır'

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren derbide bu akşam Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

RAMS Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.

Zorlu mücadele öncesinde Türkiye'de Fenerbahçe, Beşiktaş ve Karagümrük formaları giyen Hollandalı futbolcu Jeremain Lens, TRT Spor'a değerlendirmede bulundu.

"DERBİYİ FENERBAHÇE KAZANIR"

"Fenerbahçe'yi takip ediyorum. Takımın performansını beğeniyorum. Derbide Fenerbahçe'den beklentilerim yüksek. Takım son dönemde çıkışta. Hem ligde hem de Avrupa'da ivme yakaladı. İki takımın da AZ Alkmaar maçlarını izledim. Gözlemlediğim kadarıyla Fenerbahçe daha kaliteli bir takım. Fenerbahçe'nin hücum oyuncularının daha formda olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe, Galatasaray karşısında kazanan taraf olacaktır."

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"FENERBAHÇE'Yİ DESTEKLİYORUM"

"Derbide Fenerbahçe'yi destekleyeceğim çünkü orada güzel bir geçmişim var."

"TÜRKİYE'DE DERBİ ATMOSFERLERİ İNANILMAZDI"

Derbi maçları büyük atmosferler oluşturuyor. Ben de Türkiye'deki derbilerde oynama şansları yakaladım. Kadıköy'de ve RAMS Park'ta oynadığımız derbileri hatırlıyorum. Josef de Souza'nın golüyle kazanmıştık. Atmosfer gerçekten inanılmazdı. Bu büyük maçları oynamaktan çok keyif aldım."