Jeremain Lens'in Beşiktaş'a ihtar çekme sebebi belli oldu

Beşiktaş'ta Loris Karius'un ardından Jeremain Lens de kulübe ihtarname yolladı. Ancak Hollandalı yıldızın amacının Karius gibi ayrılık olmadığı öğrenildi.

32 yaşındaki futbolcunun 3 aylık alacaklarını FIFA nezdinde garanti altına almak adına, kulübe ihtar çektiği belirtildi. Yaklaşık 650 bin Euro'su içeride olan tecrübeli isimle yapılan görüşmede fesih konusunun konuşulmadığı ve problemin çözüldüğü kaydedildi.

Siyah-beyazlı kulüple 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Lens, bu sezon 2.3 milyon Euro'luk kazancıyla takımın en çok kazanan isimleri arasında üçüncü sırada yer alıyordu. (Sabah)