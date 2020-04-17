Jeremain Lens'in Beşiktaş'a ihtar çekme sebebi belli oldu
Beşiktaş'ta Alman file bekçisi Loris Karius gibi kulübe ihtar çeken Hollandalı oyuncu Jeremain Lens'in bu ihtarı; ayrılık için değil, geçmişe yönelik üç aylık maaşını garanti altına almak için çektiği iddia edildi.
Beşiktaş'ta Loris Karius'un ardından Jeremain Lens de kulübe ihtarname yolladı. Ancak Hollandalı yıldızın amacının Karius gibi ayrılık olmadığı öğrenildi.
32 yaşındaki futbolcunun 3 aylık alacaklarını FIFA nezdinde garanti altına almak adına, kulübe ihtar çektiği belirtildi. Yaklaşık 650 bin Euro'su içeride olan tecrübeli isimle yapılan görüşmede fesih konusunun konuşulmadığı ve problemin çözüldüğü kaydedildi.
Siyah-beyazlı kulüple 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Lens, bu sezon 2.3 milyon Euro'luk kazancıyla takımın en çok kazanan isimleri arasında üçüncü sırada yer alıyordu. (Sabah)
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