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GeriFutbol Jeremain Lens: "Kazanmak zorundaydık, mutluyuz"
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Futbol
Haber Giriş: 20.06.2020 - 23:06,Son Güncelleme:

Jeremain Lens: "Kazanmak zorundaydık, mutluyuz"

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Jeremain Lens: "Kazanmak zorundaydık, mutluyuz"
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Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Jeremain Lens, Denizlispor'u 5-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Süper Lig'de Denizlispor'u 5-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Jeremain Lens maç sonunda açıklamalar yaptı.

Mücadeleyi değerlendiren Lens, "Geçen hafta sonu aldığımız sonuçtan sonra bu maçı mutlaka kazanmak zorundaydık. İkinci golü bulduktan sonra devamı geldi. Mutluluk veren bir sonuç." şeklinde konuştu.

Lens sözlerini, "Erken gol senaryomuz gerçekleşti. Maçın koparmak için ikinci golü bulmalıydık. Ancak 1-1'e izin verdik. 3-1 yaptıktan sonra daha rahat oynamaya başladık ve devamı geldi." ifadeleriyle sürdürdü.

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