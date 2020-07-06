Jeremain Lens: 'Eğer kazansaydık Galatasaray...'
Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Jeremain Lens, 3-1 kaybedilen Kayserispor maçının ardından konuştu.
Beşiktaş, Süper Lig'de Kayserispor'a 3-1 mağlup olurken Lens, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Jeremain Lens, Süper Lig'deki sıralamaya dikkat çekerken şu sözleri kullandı;
''BUNU BİLİYORDUK...''
Kazansaydık Galatasaray'ı geçebilirdik, bunu biliyorduk. Birçok fırsat yakaladık, gole çeviremedik.
İnsanlar konsantrasyon kaybı yaşadığımızı söyleyebilir ama öyle olsa bu kadar fırsat yakalayamayız. İlk yarı golü bulsak belki 3-4 olacaktı.
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