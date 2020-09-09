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GeriTenis Jennifer Brady, ABD Açık'ta yarı finalde
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Tenis
AA
Haber Giriş: 09.09.2020 - 00:23 | Son Güncelleme:

Jennifer Brady, ABD Açık'ta yarı finalde

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Jennifer Brady, ABD Açık'ta yarı finalde
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ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda 28 numaralı seribaşı ABD'li Jennifer Brady, 23 numaralı seribaşı Kazak Yulia Putintseva'yı mağlup ederek yarı finale çıktı.

ABD'nin New York kentinde devam eden grand slam turnuvasının 9. gününde çeyrek final karşılaşmaları başladı.

Bir saat 9 dakika süren karşılaşmada 6-3 ve 6-2'lik setlerle Putintseva'yı 2-0 yenen Jennifer Brady, ABD Açık'ta son dörde kalan ilk isim
oldu. Kariyerinde ilk kez bir grand slamda yarı finale kalan Brady, Naomi Osaka-Shelby Rogers eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Jennifer Brady, ABD Açıkta yarı finalde

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