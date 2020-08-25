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GeriTenis Jelena Ostapenko, ABD Açık'tan çekildi
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Tenis
AA
Haber Giriş: 25.08.2020 - 10:55 | Son Güncelleme:

Jelena Ostapenko, ABD Açık'tan çekildi

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Jelena Ostapenko, ABD Açık'tan çekildi
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Eski Fransa Açık şampiyonu Jelena Ostapenko, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gerekçesiyle ABD Açık'tan çekildi.

2017 Fransa Açık'ta Rumen Simona Halep'i 2-1 yenerek kariyerinin tek grand slam şampiyonluğunu kazanan 23 yaşındaki Ostapenko, 31 Ağustos-13 Eylül tarihlerinde düzenlenecek ABD Açık'tan çekildiğini turnuvanın organizatörlerine bildirdi.

En son şubat ayında Katar Açık'ta mücadele eden Letonyalı tenisçi, dünya klasmanında 42'nci sırada yer alıyor.

Kadınlar dünya klasmanında ilk 10'da yer alan Ashleigh Barty, Simona Halep, Bianca Andreescu, Elina Svitolina, Kiki Bertens ve Belinda Bencic, daha önce aynı gerekçeyle turnuvaya katılmayacaklarını açıklamıştı.

Jelena Ostapenko, ABD Açıktan çekildi

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