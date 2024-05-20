Jean Onana'ya silahlı saldırı! Beşiktaş'tan açıklama geldi

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Sezon başında Beşiktaş'a transfer olan ve devre arasında Marsilya'ya kiralık giden Jean Onana, silahlı saldırıya uğradı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada; "Devre arası transfer döneminde Fransa’nın Marsilya kulübüne geçici transfer olan Jean Onana’nın hırsızlık girişimi sonrasında silahlı saldırıya uğradığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Saldırıyı yara almadan atlatan Jean Onana’ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz." ifadeleri kullanıldı.

Marsilya'da 13 maça çıkan Onana, 1 gol attı.