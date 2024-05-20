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Jean Onana'ya silahlı saldırı! Beşiktaş'tan açıklama geldi

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#Saldırı#Beşiktaş#Jean Onana
Jean Onanaya silahlı saldırı Beşiktaştan açıklama geldi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2024 14:40

Beşiktaş'tan kiralık olarak Marsilya'da forma giyen Jean Onana, hırsızlık girişimi sonrası silahlı saldırıya uğradı. Beşiktaş'tan konuyla ilgili açıklama geldi.

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Sezon başında Beşiktaş'a transfer olan ve devre arasında Marsilya'ya kiralık giden Jean Onana, silahlı saldırıya uğradı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada; "Devre arası transfer döneminde Fransa’nın Marsilya kulübüne geçici transfer olan Jean Onana’nın hırsızlık girişimi sonrasında silahlı saldırıya uğradığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Saldırıyı yara almadan atlatan Jean Onana’ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz." ifadeleri kullanıldı.

Marsilya'da 13 maça çıkan Onana, 1 gol attı.

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#Saldırı#Beşiktaş#Jean Onana

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