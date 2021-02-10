Jean Michael Seri'den Galatasaray ve itirafı!

Spor Arena Dış Haber | Bonservisi Fulham'ın elinde olan, geçen sezon Galatasaray forması giydikten sonra tekrar İngiltere'nin yolunu tutan Seri, devre arası transfer döneminde sarı kırmızılı ekibin gündemine gelmişti.

Terim'in kadrosunda görmek istediği Seri, tercihini Fransa Ligue 1 ekibi Bordeaux'dan yana kullanırken Galatasaray'ın teklifini de doğruladı.

'GALATASARAY'DAN İLGİ VARDI'

Sarı kırmızılı takımdan teklif geldiğini ancak Bordeaux Sportif Direktörü Alain Roche ile yaptığı konuşmadan etkilendiğini belirten Seri, "Galatasaray ve Valencia'dan da ilgi vardı ancak Alain Roche benimle çok pozitif bir görüşme yaptı. Beni gerçekten istediklerini hissettim. Beni arayana kadar daha tercihimi yapmamıştım. Portekiz'den Nice için ayrıldığımda ne hissettiysem, aynısını hissettim." dedi.

'GALATASARAY'DA 4-3-3 OYNADIK'

Sarı kırmızılı takımda oynadığı dönemde kendini defansif olarak geliştirdiğini söyleyen Seri, "Defansif olarak kendimi geliştirdim. Galatasaray'da 4-3-3 oynadık ve defansın önünde 6 numara olarak oynadım. Sezonun yarısında görevim buydu." diye konuştu.

FATİH TERİM DERBİ SONRASI AÇIKLAMIŞTI

Fatih Terim, sezonun ilk yarısında oynanan Fenerbahçe derbisi sonrası "Şu anda takımımızda Seri gibi regista profiline sahip bir oyuncumuz yok" şeklinde açıklama yapmıştı.

GEÇEN SEZON NE YAPTI?

Galatasaray'a geçen sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Seri, 37 maçta forma giymiş ve 2 gol, 4 asistlik performans sergilemişti.

İlk döneminde istikrar konusunda sorunlar yaşayan Fildişili futbolcu, Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe derbisinde gösterdiği performansla taraftarların gönlünü kazanmayı başarmıştı.

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