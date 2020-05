Jean Michael Seri'den Galatasaray açıklaması!

Sarı-kırmızılı takımda kiralık olarak forma giyen Seri, Süper Lig'in geleceği, performansı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreciyle ilgili AA muhabirlerinin sorularını yanıtladı.



Fildişi Sahilli futbolcu, sezonun ilk bölümünde istedikleri performansı ortaya koyamadıklarını dile getirerek, "Sezon başında çok fazla sakatlıkla karşılaştık. Takımdaki diğer oyuncularla oynamaya devam ettik. Zor zamanlardan geçtik. Oyuncular arasında birlikte oynama alışkanlığının tam yerleşmemiş olması nedeniyle işimiz kolay değildi. Ancak Tanrı'ya şükürler olsun ki sakatlarımız tekrar aramıza döndü. Ayrıca birlikte oynaya oynaya bazı hareketleri otomatiğe bağladık. Ara transfer döneminde gelen arkadaşlarımızın da büyük yardımları oldu." diye konuştu.



Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig'de şampiyonluk yarışının çekişmeli geçtiğini aktaran Seri, "Şampiyonluk kupasından uzak olmadığımızı düşünüyorum. Liglerin tekrardan başlayacağına inanıyorum. Ligler başladıktan sonra her maçı ayrı ayrı ele alacağız. Büyük bir ciddiyetle ilerleyip, şampiyon olmayı istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Avrupa'da bazı liglerin sona erdirildiğini hatırlatan sarı-kırmızılı futbolcu, "Bazı Avrupa ülkeleri, büyük zarar veren salgın nedeniyle liglerini sonlandırdı. Bazı liglerde kalan maçlar oynanmaya devam edecektir. Türkiye'de de umarım en kısa zamanda işler yoluna girer ve ligler başladığında çok daha sağlıklı bir ortam oluşur." değerlendirmesini yaptı.



- "Oyunumun bazı yönleri üzerinde çalışmalar gerçekleştirdim"



Jean Michael Seri, sarı-kırmızılı takımda sezonun ilk yarısında istenilen performansı sergileyemediğini anlatarak, "Bir kulübe geldiğiniz zaman, büyük beklentiler vardır. İnsanlar, sizin sunduğunuzun haricinde bir şeyler görmek ister. Başlangıçta sergilemiş olduğum performans, bu büyük kulübün taraftarları tarafından beklenen performans değildi." şeklinde görüş belirtti.



Performansını yükseltmek için çalışmalar yaptığını vurgulayan sarı-kırmızılı futbolcu, şunları kaydetti:



"İlk zamanlardaki oyunuma bakıp, hakkımda değerlendirmeler yaptım, oyunumun bazı yönleri üzerinde çalışmalar gerçekleştirdim. Ayrıca daha önce oynamadığım bir lige geldiğim için işleyişi anlamaya çalıştım. Bugün baktığımızda en iyi seviyeme ulaştığımı söyleyemem. Şu anda çalışmalarıma devam ediyorum ve ligin sonuna kadar da devam edeceğim. Sene sonu gelip, arkama baktığım zaman takıma katkı sağlamış olmayı istiyorum. Bu çalışmalarımın sene sonunda lig şampiyonluğu hedefimize ulaşmamızı sağlamasını umuyorum."



Seri, kiralık olarak oynadığı Galatasaray'daki geleceğiyle ilgili olarak, "Şu anda gelecekle ilgili konuşmak istemiyorum. Öncelikli olarak bu krizden çıkmaya, sahalara tekrardan ayak basmaya ve ligi bitirmeye çalışacağız. Sonrasında olacakları göreceğiz." diye konuştu.



- "Bu virüsü birlikte yeneceğiz"



Jean Michael Seri, tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgınına karşı birlikte hareket edilmesi gerektiğini dile getirerek, "Öncelikle, bu sürede bir yakınını kaybeden herkese başsağlığı dilemek ve yanlarında olduğumu bilmelerini istiyorum. Bu virüsü birlikte yeneceğiz ve Tanrı hayatın tekrardan normale dönmesini sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.



Bu sürede evde ailesiyle zaman geçirdiğini aktaran Seri, sözlerini şöyle tamamladı:



"Normalde her gün sabah kalkıp antrenmana giderken, şimdi elimizden geldiğince evde günlerimizi geçirmeye çalışıyoruz. Bu durumun çok kolay olduğunu söyleyemem. Kendimizi eve kapattık. Herkesin de aynısını yapıp, evinde kalması gerekiyor. Tanrı her şeyin yoluna girmesini sağlayacaktır. Herkese cesaret ve güç diliyorum. Türkçe bilmediğim için gündemi takip edemiyorum. Etrafımdaki insanlardan gelen bilgilerden kaç kişinin iyileştiğini, vaka sayısının artıp artmadığını öğreniyorum."

