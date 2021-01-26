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Futbol
Haber Giriş: 26.01.2021 - 13:20 | Son Güncelleme:

Jean Michael Seri transferinde son karar! Galatasaray...

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Jean Michael Seri transferinde son karar! Galatasaray...
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Uzun bir süredir Galatasaray'a döneceği konuşulan Jean Michael Seri için transfer döneminin kapanmasına az bir süre kala sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Jean Michael Seri, Galatasaray'a dönecek mi? Fulham'da kadroda düşünülmeyen orta sahanın geleceği bu hafta belli olacak.

Fransız basınının haberine göre Fulham'ın ayrılmasına izin verdiği Seri için Bordeaux ve Nice takımları da devreye girdi. Haberde Seri'ni Galatasaray, Bordeaux, Nice arasında seçimini yapacağı belirtildi.

YA TÜRKİYE YA FRANSA

Seri için geçtiğimiz günlerde de Benfica'nın ilgisi olduğu iddia edilmiş ama Portekiz'den bir açıklama gelmemişti. 31 yaşındaki futbolcunun sezonun ikinci yarısında kariyerine ya Türkiye ya da Fransa'da devam etmesi bekleniyor.

Galatasaray'da geçen sezon 37 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu, 2 gol ve 4 asistlik performans sergilemişti.

 

Jean Michael Seri transferinde son karar Galatasaray...

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