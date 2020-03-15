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Futbol
Haber Giriş: 15.03.2020 - 21:40,Son Güncelleme:/

Jean Michael Seri: "Daha lig bitmedi"

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Jean Michael Seri: "Daha lig bitmedi"
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Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Jean Michael Seri, Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Süper Lig'de Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldıkları Galatasaray'da Jean Michael Seri, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Jean Michael Seri, "2. yarıya iyi başladık ve fırsatlar da yakaladık ama sonuç çıkaramadık. 1 puan aldık. İyi seri yakaladık, yanlış hatırlamıyorsam 10 maçta 28 puan aldık, iyi performans gösterdik. Daha lig bitmedi, Başakşehir ve Trabzon ile maçımız var" şeklinde konuştu.

Jean Michael Seri: Daha lig bitmedi

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