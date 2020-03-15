Jean Michael Seri: "Daha lig bitmedi"

Süper Lig'de Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldıkları Galatasaray'da Jean Michael Seri, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Jean Michael Seri, "2. yarıya iyi başladık ve fırsatlar da yakaladık ama sonuç çıkaramadık. 1 puan aldık. İyi seri yakaladık, yanlış hatırlamıyorsam 10 maçta 28 puan aldık, iyi performans gösterdik. Daha lig bitmedi, Başakşehir ve Trabzon ile maçımız var" şeklinde konuştu.





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