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JDA Dijon-Galatasaray Nef maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte müsabakadan detaylar

#JDA Dijon-Galatasaray Nef Maçı
JDA Dijon-Galatasaray Nef maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda İşte müsabakadan detaylar

Galatasaray Nef, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde JDA Dijon deplasmanında olacak. Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu'nun 5. haftasında Galatasaray Nef, deplasmanda Fransa'nın JDA Dijon takımıyla karşılaşacak. Peki, JDA Dijon-Galatasaray Nef maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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JDA Dijon-Galatasaray Nef maçı için nefesler tutuldu. İki takım arasında İstanbul'da oynanan maçı JDA Dijon, 75-72 kazanmıştı. İşte, JDA Dijon-Galatasaray Nef maçı hakkında bilgiler...

JDA Dijon-Galatasaray Nef maçı bu akşam yapılacak. Dijon kentindeki Jean-Michel Geoffroy Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 22.30'da başlayacak.

Maç Tivibu Spor’dan canlı olarak yayınlanacak.

Sarı-kırmızılı ekip, grupta tek galibiyetle son sırada yer alıyor. Fransız temsilcisi ise averajla ikinci sırada kendine yer buluyor.

 

 

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#JDA Dijon-Galatasaray Nef Maçı

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