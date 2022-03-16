JDA Dijon-Galatasaray Nef maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte müsabakadan detaylar

JDA Dijon-Galatasaray Nef maçı için nefesler tutuldu. İki takım arasında İstanbul'da oynanan maçı JDA Dijon, 75-72 kazanmıştı. İşte, JDA Dijon-Galatasaray Nef maçı hakkında bilgiler...
JDA Dijon-Galatasaray Nef maçı bu akşam yapılacak. Dijon kentindeki Jean-Michel Geoffroy Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 22.30'da başlayacak.
Maç Tivibu Spor’dan canlı olarak yayınlanacak.
Sarı-kırmızılı ekip, grupta tek galibiyetle son sırada yer alıyor. Fransız temsilcisi ise averajla ikinci sırada kendine yer buluyor.