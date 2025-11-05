×
Jayden Oosterwolde'den Viktoria Plzeň'e gözdağı: 'Sabırsızlanıyorum!'

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Jayden Oosterwolde#UEFA Avrupa Ligi
Jayden Oosterwoldeden Viktoria Plzeňe gözdağı: Sabırsızlanıyorum
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2025 21:26

Fenerbahçe'nin Hollandalı savunmacısı Jayden Oosterwolde, Viktoria Plzeň maçı öncesi basın toplantısında konuştu.

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Viktoria Plzeň ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde, mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalar yaptı.

İşte Oosterwolde'nin açıklamaları;

"YUKARI TIRMANMAK İSTEMİŞTİM"

(Beşiktaş maçı sonrası soyunma odasındaki fotoğraf görüntüsü ile ilgili) Soyunma odasında güzel bir atmosfer vardı, fotoğraf çekildiği sırada yukarı tırmanmak istemiştim. Kulağımı duvara dayıyor gibi gözüktü.

"İSTEDİĞİM SEVİYEYE DOĞRU GİDİYORUM"

Çocukların benim formamı istemesinden dolayı mutluyum. Taraftarı mutlu etmek için futbol oynuyoruz. Uzun bir sakatlık yaşadım ama sıkı çalıştım ve iyi bir ekibimiz var. Döndüğümden bu yana oynuyorum. İstediğim seviyede henüz değilim ama oraya doğru gidiyorum.

"SKRINIAR'DAN ÇOK FAZLA ŞEY ÖĞRENİYORUM"

Takımımızda onun gibi tecrübeli bir oyuncunun olması bizim için önemli. Birlikte oynarken çok fazla şey öğreniyorum. Onunla oynamaktan mutluyum. İyi bir lider.

"SABIRSIZLANIYORUM"

Maçı henüz konuşmadık ama konuşacağız. İyi bir maç olacaktır. Zor bir takıma karşı oynayacağız ama biz iyi hazırlandık ve maç için sabırsızlanıyorum.

