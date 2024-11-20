Jayden Oosterwolde'den Mourinho ve ayrılık itirafı: Ferdi gibi yapmayı planlıyordum...

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin Samsunspor ile oynadığı maçta sakatlanan ve ameliyat olan Jayden Oosterwolde, ESPN Hollanda'ya çarpıcı açıklamalar yaptı. Büyük ihtimalle sezonu kapatan yıldız futbolcu ayrılıkla ilgili flaş bir itirafta bulundu.

OOSTERWOLDE'NİN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

Samsunspor'la deplasmanda oynuyorduk. Sağ bek derin bir top oynadı. Onu durdurmayı başardım. Ama dizimi burktum ve dizimde bir kırılma hissettim. Bunun dış bağ olacağını düşündük. MR taramasına bu düşünceyle girdim. Doktor çapraz bağ olduğunu söylediğinde sonuç biraz daha ağır geldi.

"AYRILMAYI PLANLIYORDUM, PLANIM SUYA DÜŞTÜ"

Sakatlandığınızda her şey bir süreliğine duruyor. Planım, bu sezon kendimi göstermek ve ayrılmaktı. Bu planım suya düştü. Bununla mücadele etmeliyim. O zaman her şey yoluna girecektir.

Haberin Devamı

"MOURINHO İYİ BİR HOCA VE İYİ BİR İNSAN"

Mourinho, taktik olarak çok iyi bir teknik direktör. Aynı zamanda insan olarak da öyle. Çok fazla şaka yapıyor ama çok ciddi de olabiliyor. Bazen bir teknik direktörün taktiksel olarak çok iyi olduğunu ancak oyuncularıyla arasının iyi olmadığını söylerler ama Mourinho her ikisini de çok iyi yapabiliyor.

"HIZLI DÖNMEK İÇİN RİSK ALMAYACAĞIM"

Erken dönmeyi göz ardı etmiyorum. Ama bence sadece iyi bir şekilde iyileşmemiz gerekiyor. Tamamen ağrısız. Real Madridli Militao gibi hızlı bir şekilde geri dönen ve şimdi diğer çapraz bağını sakatlayan oyuncuları görüyorsunuz. Bunu istemezsiniz. İyi bir şekilde rehabilite olacağız. Hâlâ gencim ve formumu kazanmak için çok zamanım var.

"MOURINHO 'KAFANI KALDIR VE DEVAM ET' DEDİ"

Lille maçında Jose, hakemlere kızgındı. Neden o pası verdiler... Kaydığımı açıkça görebiliyorsunuz. Bana sadece, 'Kafanı kaldır ve devam et' dedi. Ben de onun yönetiminde her maçta oynadım. Hiç yedek kalmadım. Bence bu da bir şeyler anlatıyor.

"İSTANBUL'U ÖZLÜYORUM"

Rehabilitasyon sürecim Amsterdam'da devam ediyor. Dürüstçe söyleyebilirim ki şu anda İstanbul'u özlüyorum. Gerçekten çok iyi bir şehir. Oradaki insanları ve yaşamı özlüyorum. Ama böyle durumlarda rehabilite olmanız gerektiğinde ailenizle birlikte olmanız gerekir. Size yardım edebilecek insanlarla. Burada olmamın sebebi de bu. Rehabilitasyonun tamamı için burada olduğumdan değil. Ama ilk kısmı kesin. Daha sonra kulüple geri kalanı hakkında tekrar konuşacağız. Türkiye'de oynamadan önce çok fazla Türk yemeği yiyordum. Bence dünyadaki en iyi yemeklerden biri.

Haberin Devamı

"TÜRKİYE'DE SAHAYA CİSİMLER ATILIR"

Hollanda liginde daha genç oyuncular var. Orada ise sadece yaşlı adamlar var. Benim takımımda da 30 yaş civarındalar. Orada genç bir çocuk olarak ayakta durmak zorundayım. Ayrıca taraftarlara karşı da. Türkiye'de nasıl olduğunu bilirsiniz. Sahaya cisimler atılır. Tepki veremezsiniz. O zaman bunu sahada ifade etmek zorundasınız.

"TAM BİR TIMARHANE GİBİYDİ"

Geçen sezonki Trabzonspor maçı tam bir tımarhane gibiydi. Hollanda'da sanki ben kötü adammışım gibi haberlere konu oldu. Rakibimize karşı bir maç kazanıyoruz ve yüzlerce adam ellerinde sopalar, bıçaklar ve korner bayraklarıyla bize zarar vermek için sahaya koşuyor. O zaman sadece takım arkadaşlarımı korumak için birini tekmelediğim anı görürsünüz. Bunun utanç verici olduğunu düşünüyorum.

Haberin Devamı

"GERÇEKTE NE OLDUĞUNU BİLSENİZ BENİ HABER YAPMAZDINIZ"

Hollandalılar gerçekte ne olduğunu görmüyor. Ama ben bunu aştım. Başkalarının benim hakkımda ne düşündüğü umurumda değil. Türkiye'de insanlar, taraftarlar tarafından el üstünde taşındım. Bunu yaşamış olmak hoş değil ama bu bir ders. Bundan tekrar ders çıkarıyorsunuz. Siz sadece o anı görüyorsunuz. Sağdan, soldan, her taraftan gelen insanları görmüyorsunuz. O kişinin elinde tehlikeli bir nesne olduğunu görmüyorsunuz. İnsanlar orada ne olduğunu bilseydi, beni haberlere bu şekilde konu etmezlerdi.

"HAPİS CEZASI ALACAĞIM HABERLERİ SAÇMALIK"

Haberin Devamı

O maçtan sonra hapis cezası alacağım yönünde haberler çıktı. Hem Türk hem de Hollanda basınına kızgınım. Bu da saçmalık. Burada da (Hollanda) haberlere çıktı. Türkiye'de 10 dakika sonra her mecra tarafından kaldırıldı. Türkiye'de herkes gazeteci. Bu sadece bir yalandı. Bu doğru değil. Ben bu konuda hiçbir şey duymadım. Bu konuda kızgındım çünkü Hollandalılar bunu tekrar haber yaptılar. Ama kulüp bana geldi, Jose Mourinho bana geldi. Endişelenmemem gerektiğini çünkü bunun saçmalık olduğunu söyledi.

"TÜRK FUTBOLUNDA HER ŞEY ADİL DEĞİL"

Süper Kupa maçına U19 takımıyla çıkıldı. Türk futbolunda... bunu dikkatli bir şekilde ifade etmeliyim. Her şey adil değil. Bizim için, Fenerbahçe olarak. Böyle bir duygumuz var. Tabii ki bu yıllardır devam ediyor. Ben Fenerbahçe'de oynamadan önce de vardı. Başkan da o zaman bu işin peşine düşmüştü. Bir şeylerin değişmesini istiyordu. Bunu da bizi Süper Kupa'dan çekerek ifade etti. Oyuncular olarak bundan pişmanlık duyarsınız. Bir ödül alabilirsiniz. Ama kulübün ve o andaki tercihlerinin arkasında durursunuz. Biz de takım olarak bunu kabul ettik.

Haberin Devamı

"TADIC BÜYÜLEYİCİ"

Tadic belki birlikte oynadığım oyuncular arasında en büyük isim değil. Ama o ve onun profesyonelliği gerçekten büyüleyici. Her gün spor salonunda en az iki saat bireysel olarak çalışıyor. Ondan bahsetmemin sebebi de bu zihniyeti. Onunla iyi bir ilişkim var. Beni de kendisiyle birlikte spor salonuna çekiyor. Eğer onunla gitmezsem gerçekten sinirleniyor.

"FERDİ ÇOK İYİ OYUNCU! AYNISINI BEN DE YAPABİLİRİM"

Ferdi çok iyi bir oyuncu. Sol bek oynuyordu. Birlikte mükemmeldik. Aslında kimse onu geçemedi. Tabii ki iyi bir Avrupa Şampiyonası geçirdi. Onun gibi ben de transfer olabilir miyim? Evet.

"MİLLİ TAKIM HAYALİM VAR"

Futbolu bunun için oynarsınız. Bu bir rüya. Acelem yok. Oraya ulaşmak için bazı adımlar atmam gerekiyor. Zamanı geldiğinde orada olacağım.