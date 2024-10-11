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Jayden Oosterwolde için flaş transfer teklifi! Jorge Jesus'un kehaneti gerçekleşmek üzere...

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#FENERBAHÇE#Oosterwolde#West Ham
Jayden Oosterwolde için flaş transfer teklifi Jorge Jesusun kehaneti gerçekleşmek üzere...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2024 10:29

Bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran ve o sezonda Jayden Oosterwolde'nin transfer edilmesini isteyen Jorge Jesus'un "Göreceksiniz bu çocuktan çok para kazanacaksınız" dediği yıldız savunmacıya transfer teklifi geldiği öne sürüldü.

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Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Jorge Jesus'un, Başkan Ali Koç'a "Göreceksiniz bu çocuktan çok para kazanacaksınız" dediği Oosterwolde'nin İngiltere'den talibi çıktığı iddia edildi.

AVRUPA DEVLERİNİN RADARINDA

Sarı lacivertlilere geldiği ilk haftalarda eleştiri oklarının hedefi olan ancak ilerleyen süreçte büyük bir sıçrama yapan Jayden Oosterwolde, Avrupa ekiplerinin radarına girdi.

Fanatik'te yer alan habere göre West Ham United, ocak ayında Fenerbahçe'ye teklif sunmaya hazırlanıyor. İngiliz ekibi yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için zemin aradığı ifade edildi. 

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MOURINHO GİTMESİNİ İSTEMİYOR

Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Oosterwolde'nin satışına karşı durduğunu ve Hollandalı yıldızın takımda kalması gerektiğini savunduğu yazıldı. Sarı lacivertli ekibin kurmaylarının da Oosterwolde'nin gitmesini istemediği detayı paylaşılırken, teklifin miktarının astronomik seviyelerde olması durumunda cevabın ne olacağının merak konusu olarak kaldığı ifade edildi.

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UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında Twente maçı öncesinde açıklamalarda bulunan Jayden Oosterwolde "Birçok Avrupa kulübü benimle ilgilendi" sözlerini sarf etmişti. Ali Koç ise daha önce yaptığı bir konuşmada, Oosterwolde için geçtiğimiz sezonun devre arasında 12 milyon euroluk bir teklif aldıklarını söylemişti.

Jayden Oosterwolde için flaş transfer teklifi Jorge Jesusun kehaneti gerçekleşmek üzere...

Fenerbahçe'ye Parma'dan 6 milyon euroya transfer olan 23 yaşındaki oyuncu, bu sezon tüm kulvarlarda 13 maça çıktı ve 1199 dakika sahada kaldı.

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#FENERBAHÇE#Oosterwolde#West Ham

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