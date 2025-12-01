×
Jayden Oosterwolde cezalı duruma düştü!

#Fenerbahçe#Oosterwolde#Başakşehir
Jayden Oosterwolde cezalı duruma düştü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2025 22:56

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde, derbide gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, evinde Galatasaray ile karşılaştı. Mücadeleye 11'de başlayan Jayden Oosterwolde, 53. dakikada orta alanda Osimhen'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

Bu sezon Kasımpaşa, Antalyaspor ve Gaziantep FK maçlarında da sarı kart gören Hollandalı defans, böylelikle 4. sarı karta ulaşarak cezalı duruma düştü. Böylece Hollandalı oyuncu, haftaya Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

Oosterwolde, sezonun ilk maçında Göztepe deplasmanında da kırmızı kart görmüştü.

24 yaşındaki futbolcu bu sezon 12'si ilk 11 olmak üzere 13 maçta görev yaptı.

Oosterwolde, sarı-kırmızılılara karşı 90 dakika sahada kaldı.

