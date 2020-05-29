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GeriFutbol Javier Tebas: La Liga'da gelecek sezonu 12 Eylül'de başlatmayı düşünüyoruz
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Futbol
Haber Giriş: 29.05.2020 - 14:52,Son Güncelleme:

Javier Tebas: La Liga'da gelecek sezonu 12 Eylül'de başlatmayı düşünüyoruz

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Javier Tebas: La Liga'da gelecek sezonu 12 Eylül'de başlatmayı düşünüyoruz
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La Liga Başkanı Javier Tebas, 2020-2021 sezonunu 12 Eylül'de başlatmayı düşündüklerini duyurdu.

La Liga Başkanı Javier Tebas, corona virüs salgını sebebiyle ara verilen ligin 11 Haziran'da başlayacağını daha önce duyurmuştu. Marca'ya konuşan Tebas, 2020-2021 sezonuyla ilgili ise şu açıklamaları yaptı: 

"Tanrı izin verirse, 11 Haziran'da başlayacağız. Umarım istediğimiz şekilde ilerleriz. 130'dan fazla La Liga çalışanı var. Seyahat, organizasyon için her türlü şeye hazırız. 2020/21 sezonunu da 12 Eylül'de başlatacağız."

Corona virüs salgınının daha fazla ekonomik sorun yaratmaması ligi başlatma kararı aldık. Bizim kalpsiz olduğumuzu söylüyorlar ama durum öyle değil. 185 binden fazla insanın işi bizimle yakından ilgili." 

Javier Tebas: La Ligada gelecek sezonu 12 Eylülde başlatmayı düşünüyoruz

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