JasonR Faze Clan ile yollarını ayırabilir

Faze klanın Valorant kadrosunun ilk üyesi ve kaptanı olarak imza atan Jason “jasonR” Ruchelski, imza atmasından bir ay sonra ESPN’den Tyler Erzberger, jasonR’ın klanla yollarını ayıracağının haberini yazdı.

JasonR ilk defa Faze Clan’a 26 Haziranda girdi. Oyuncunun, takımla daha öncesinden herhangi bir ilişkisi bulunmuyor.

JasonR, Kuzey Amerika’da yapılan ilk Valorant Ignition Series etkinliğinde Faze için oynamamıştı. Etkinlikte Corey’in yardımıyla dördüncü olan Faze’in kadrosu şu şekildeydi: Zachary ‘ZachaREEE’ Lombardo, Johnny ‘Marved’ Nguyen, Rory ‘dephh’ Jackson ve Harrison ‘psalm’ Chang.

Daha öncesinde yaptığı Twitch yayınında JasonR izleyicilerine, kaptanı olduğu takımda söz sahibi olamadığı için takımın geri kalanıyla antrenman yapmadığını söylemiş ve gelecekte takımdan ayrılabileceğini işaret etmişti.

JasonR yayınında “Marved, Faze Clan kadrosunda yeni duyuruldu ancak ben Faze için oynamıyorum. Kadroyla antrenman yapmıyorum.” dedi. “Kadroya birilerini aldıklarında hiç söz sahibi olmadım. Kadroda seçme hakkım yoktu ve istemediğim biriyle oynamak zorunda kalmayacağım.”

Habere göre, JasonR kendi VALORANT kadrosunu kurmayı hedefliyor. Bunun birlikte, bu hamle Faze’i üç gün sonra başlayacak turnuva için zor bir duruma sokabilir.