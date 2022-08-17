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Jason Denayer'in yeni durağını duyurdular!

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#Transfer#Denayer#Valencia
Jason Denayerin yeni durağını duyurdular
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2022 19:06

Süper Lig ekiplerinin ilgilendiği belirtilen Jason Denayer, Al Nasr'a imza atmaya hazırlanıyor.

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Lyon ile sözleşmesi sona eren ve yaz başında Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi kulüplerle görüşme gerçekleştirdiği belirtilen Jason Denayer'in yeni durağı belli oluyor.

Belçika basınında yer alan habere göre; Denayer, Suudi Arabistan ekibi Al Nasr ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Haberde; Belçikalı stoperin yıllık 3.5 milyon euro kazanacağı kaydedildi.

VALENCIA İLE ANLAŞAMADI

Ayrıca Valencia ile anlaşma noktasına gelen Denayer'in yüksek maaş talebi sonrası bu temasların sona erdiği hatırlatıldı.

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