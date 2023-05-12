Jason Denayer, Süper Lig'e geri dönüyor!

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Süper Lig'de daha önce Galatasaray forma giyen ve Shabab Al-Ahli'de forma giyen Denayer'in Birleşik Arap Emirlikleri'nde mutlu olmadığı öğrenildi. Yıldız oyuncunun menajerinin Trabzonspor'la iletişime geçtiği ifade edildi.

Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan ancak bu sezon beklentilerin oldukça altında kalan Trabzonspor, Nenad Bjelica yönetiminde gelecek sezonun planlamasını yapmaya başladı. Bu doğrultuda Bordo-Mavililer transfer çalışmalarını da tam gaz sürdürüyor.

TRANSFERİ ŞAŞIRTMIŞTI

Lyon'dan ayrılmasının ardından Jason Denayer'in ismi ülkemizden Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor ile anılmıştı. Hatta transfer dönemi kapanmadan önce Siyah-Beyazlı ekibin tecrübeli savunma oyuncusu ile çok ciddi görüşmeler yaptığı fakat anlaşma sağlayamadığı haberleri gündeme gelmişti.

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Kariyerinde 2 farklı dönemde kiralık olarak Galatasaray forması giyen Belçikalı stoperin, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Shabab Al-Ahli'ye transferi şaşkınlık yaratmıştı.

Dubai ekibinde 11 maça çıkan 28 yaşındaki Belçikalı stoperin kontratı 1.5 ay sonra bitiyor. Beşiktaş’ın da gündeminde olduğu öne sürülen Denayer’in, menajeri tarafından Trabzonspor’a önerildiği ortaya çıktı.

İNDİRİM YAPMAYA HAZIR

Fanatik'in haberine göre; Birleşik Arap Emirlikleri’nde mutlu olmayan Denayer’in, yüksek yıllık ücretinde indirim yapmaya hazır olduğu öğrenildi. Türkiye’de daha önce Galatasaray formasını terleten Belçikalı milli yıldız konusunda kesin kararı teknik direktör Nenad Bjelica verecek.