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Jason Denayer, Premier Lig'e geri dönüyor

#Transfer#Jason Denayer#Galatasaray
Jason Denayer, Premier Lige geri dönüyor

Bir dönem Galatasaray forması giyen Belçikalı stoper Jason Denayer'in İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'a transfer olacağı iddia edildi.

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Galatasaray formasını 2015/16 ve 2017/18 sezonlarında giyen, Lyon ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Belçikalı stoper Jason Denayer'in Premier Lig'e geri döneceği belirtildi.

Belçika'da yayın yapan Nieuwsblad gazetesinin haberine göre Lyon'un sözleşmesini uzatmayı düşünmediği Denayer'in Premier Lig ekibi Newcastle United'a transfer olacak.

Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu tarafından satın alınan ve ilerleyen süreçte büyük transferler yapması beklenen Newcastle United'ın devre arasında Jason Denayer ile söz keseceği, sezon sonunda ise 26 yaşındaki stoperi bedelsiz olarak kadrosuna katacağı ifade edildi.

Transferin gerçekleşmesi halinde Denayer 5 yıl sonra Premier Lig'e geri dönmüş olacak. Manchester City altyapısından yetişen Denayer, 2016/17 sezonunda Sunderland forması giymişti.

Denayer bu sezon Lyon'da 14 lig maçına çıkıp 3 gol - 1 asistle oynadı.

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#Transfer#Jason Denayer#Galatasaray

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