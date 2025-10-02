×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriBasketbol Haberleri

Jasikevicius'tan EuroLeague itirafı: 'Hazır takım yok!'

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe Beko#Saras Jasikevicius#Euroleague
Jasikeviciustan EuroLeague itirafı: Hazır takım yok
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2025 00:21

Basketbol Avrupa Ligi ilk hafta maçında konuk ettiği Paris Basketbol'u 96-77 yenen Fenerbahçe Beko'da başantrenör Saras Jasikevicius, kazanmaları gereken bir maçtan galip ayrıldıklarını söyledi.

Haberin Devamı

Fenerbahçe Beko'da başantrenör Saras Jasikevicius,Paris Basketbol'u mağlup ettikleri maçın ardından galibiyeti değerlendirdi.

"HAZIR TAKIM YOK"

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan tecrübeli başantrenör, "Takım ve taraftarı tebrik ediyorum. Beklediğimiz bir maçtı. 5 hücum ribaundu aldık, emektar oyuncuların çok katkısı oldu. Ligde herhangi bir takım hazır değil, basketbol konuşmak doğru olmaz. Önemli olan kazanmaktı. Bir maç için çok istekli olduğumuzu söyleyemeyeceğim." diye konuştu.

Gözden KaçmasınSon şampiyon, kazanarak başladıSon şampiyon, kazanarak başladı! Haberi görüntüle

"OCAK VE ŞUBATTA BELLİ OLUR"

Konsantrasyonun devam etmesinin önemine değinen Jasikevicius, şunları kaydetti:

"Paris Basketbol'un kadrosu, alışkanlıkları, hücumdaki pozisyonları hatta yeni gelen oyuncuların 3 farklı pozisyonda oynamasından hücum ribauntları bizden fazlaydı. Bu istatistiği biri maçtan önce bana söyleseydi nasıl kazanırız derdim. İstekle ilgili müziğin ritmini değişmek istemiyorum. Bu ocak ve şubatta belli olur, istek çok önemli o yüzden birçok takım 2 kez üst üste devam ettiremiyor. Paris'in bu şekilde devam edeceğini her takıma bu şekilde ribaunt başarısı sağlayabileceğine inanıyorum."

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe Beko#Saras Jasikevicius#Euroleague

BAKMADAN GEÇME!