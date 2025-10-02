Jasikevicius'tan EuroLeague itirafı: 'Hazır takım yok!'

Haberin Devamı

Fenerbahçe Beko'da başantrenör Saras Jasikevicius,Paris Basketbol'u mağlup ettikleri maçın ardından galibiyeti değerlendirdi.

"HAZIR TAKIM YOK"

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan tecrübeli başantrenör, "Takım ve taraftarı tebrik ediyorum. Beklediğimiz bir maçtı. 5 hücum ribaundu aldık, emektar oyuncuların çok katkısı oldu. Ligde herhangi bir takım hazır değil, basketbol konuşmak doğru olmaz. Önemli olan kazanmaktı. Bir maç için çok istekli olduğumuzu söyleyemeyeceğim." diye konuştu.

"OCAK VE ŞUBATTA BELLİ OLUR"

Konsantrasyonun devam etmesinin önemine değinen Jasikevicius, şunları kaydetti:

"Paris Basketbol'un kadrosu, alışkanlıkları, hücumdaki pozisyonları hatta yeni gelen oyuncuların 3 farklı pozisyonda oynamasından hücum ribauntları bizden fazlaydı. Bu istatistiği biri maçtan önce bana söyleseydi nasıl kazanırız derdim. İstekle ilgili müziğin ritmini değişmek istemiyorum. Bu ocak ve şubatta belli olur, istek çok önemli o yüzden birçok takım 2 kez üst üste devam ettiremiyor. Paris'in bu şekilde devam edeceğini her takıma bu şekilde ribaunt başarısı sağlayabileceğine inanıyorum."

