×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriDiğer Haberleri

Japonya'da zafer Verstappen'in!

Güncelleme Tarihi:

#Formula 1#Max Verstappen#Red Bull
Japonyada zafer Verstappenin
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2025 11:13

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 3. etabı Japonya Grand Prix'sini, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.

Haberin Devamı

Suzuka şehriyle aynı adı taşıyan 5,8 kilometrelik pistte yapılan yarış, 53 tur üzerinden düzenlendi.

Verstappen, pole pozisyonunda başladığı yarışı, 1 saat 22 dakika 06.983 saniyelik derecesiyle ilk sırada bitirdi.

Sezonun ilk etabı Avustralya'da galip gelen McLaren'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lando Norris, Verstappen'in 1.423 saniye gerisinde ikinci oldu. Takım arkadaşı Avustralyalı pilot Oscar Piastri ise liderin 2.129 saniye arkasında üçüncü sırayı elde etti.

Bu sezonun ilk iki yarışında da McLaren pilotları Lando Norris ve Oscar Piastri zafere ulaşmıştı.

Sezonun dördüncü yarışı Bahreyn Grand Prix'si, 13 Nisan'da düzenlenecek.

Japonyada zafer Verstappenin

Haberin Devamı

Japonya Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

PİLOTLAR

1. Lando Norris (Büyük Britanya): 62 puan

2. Max Verstappen (Hollanda): 61

3. Oscar Piastri (Avustralya): 49

4. George Russell (Büyük Britanya): 45

5. Andrea Kimi Antonelli (İtalya): 30

TAKIMLAR

1. McLaren: 111

2. Mercedes: 75

3. Red Bull: 61

4. Ferrari: 35

5. Williams: 19

Gözden KaçmasınAntetokounmpo şov yaptı Bucks evinde Miami Heati devirdiAntetokounmpo şov yaptı! Bucks evinde Miami Heat'i devirdiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Formula 1#Max Verstappen#Red Bull

BAKMADAN GEÇME!