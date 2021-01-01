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Futbol
AA
Haber Giriş: 01.01.2021 - 11:43 | Son Güncelleme:

Japonya’da 100. İmparatorluk Kupası, Kawasaki'nin!

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Japonya’da 100. İmparatorluk Kupası, Kawasaki'nin!
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Japonya’da 100. İmparatorluk Kupası'nı (Tennouhai) Gamba Osaka’yı 1-0 yenen Kawasaki Frontale kazandı.

Başkent Tokyo’daki Japonya Yeni Ulusal Stadı'nda yeni yılın ilk gününde Tennouhai finalinde, Kawasaki Frontale ile Gamba Osaka karşılaştı.

Maçın ilk yarısı golsüz tamamlanırken, Kawasaki Frontale ikinci yarının 55. dakikasında Mitoma Kaoru’nun kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Kawasaki Frontale, kupanın sahibi oldu.

Japonya’da 100. İmparatorluk Kupası, Kawasakinin

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