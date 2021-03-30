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Futbol
AA Spor
Haber Giriş: 30.03.2021 - 17:05 | Son Güncelleme:

Japonya Milli Futbol Takımı'ndan tarihi sonuç: 14-0

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Japonya Milli Futbol Takımı'ndan tarihi sonuç: 14-0

2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri İkinci Tur F Grubu maçında Japonya, Moğolistan'ı 14-0 mağlup etti.

Japonya'nın Chiba kentindeki Fukuda Denshi Arena'da, seyircisiz oynanan maç, sahalarda nadir görülen bir skorla sonuçlandı.

Karşılaşmanın golleri, Osako (3), Inagaki (2), Ito (2), Furuhashi (2), Minamino, Kamada, Morita, Asano ve Tuya'dan (kendi kalesine) geldi.

Japonya Milli Takımı, 1967'de Filipinler'i 15-0 yendiği mücadeleden sonra tarihinin 2. en farklı galibiyetine imza attı.

Grupta 5'te 5 yapan Japonya, sonraki müsabakasını da kazanması halinde Asya elemelerinde 3. tura yükselecek.

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